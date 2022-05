Playoff di Serie C: ecco i risultati e chi accede al secondo turno

É terminato il primo turno dei playoff di Serie C. Nel girone C, si giocavano Foggia-Turris, Virtus Francavilla-Monterosi e Monopoli-Picerno.

Ha vinto il Foggia contro gli uomini di Caneo (2-0). La Virtus Francavilla ha pareggiato 2-2 contro il Monterosi mentre la squadra di Colombo, in casa, non è riuscita ad andare oltre il pareggio contro la sorpresa della stagione: il Picerno.

Accederanno dunque al turno successivo Foggia, Monopoli e Virtus Francavilla. Chissà che una delle tre, non sarà l'avversario del Palermo al primo turno dei playoff Nazionali. Le altre squadre qualificate e che accederanno al secondo turno degli spareggi sono: Pro Patria (0-2 a Lecco) Pescara (2-2 all'Adriatico contro la Carrarese), Provercelli (0-0 contro la Pergolettese), Gubbio (1-0 contro la Lucchese), Juventus Under 23 (0-0 contro il Piacenza) e Olbia (vincente sul campo dell'Ancona Matelica per 2-0).

© Riproduzione riservata