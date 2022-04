Corsa ai playoff di serie C, ecco chi può ancora sperare nel girone del Palermo

Le decisioni degli ultimi due giorni (-2 alla Juve Stabia e +2 al Foggia) hanno reso meno avvincente la lotta per conquistare un posto ai playoff nel girone C di serie C, quello del Palermo.

Il Foggia che doveva sudarsi la partecipazione agli spareggi (riceve l’Avellino) con i due punti in più è matematicamente dentro la griglia e sale al settimo posto che può blindare solo battendo gli irpini.

Francavilla e Monopoli si contenderanno quinta e sesta piazza. Il Monterosi è sicuro dei playoff con i suoi 51 punti e una gara interna tranquilla con l’ormai salvo Latina. Da assegnare la nona e la decima piazza, ma la Juve Stabia, in virtù dei punti tolti, è scivolata a meno tre da Turris e Picerno che sembrano poter facilmente vincere in casa contro Paganese e Taranto. Inoltre, in virtù degli scontri diretti, il Picerno resterebbe davanti alla Juve Stabia anche in caso di sconfitta. Alla Turris, penalizzata nel doppio confronto con la Juve Stabia, basta un solo punticino con la Paganese per blindare i playoff.

Insomma, le recenti penalizzazioni hanno praticamente scritto la griglia delle partecipanti agli spareggi che inizieranno il primo maggio, lasciando in teoria un solo posto, il decimo, ancora in bilico ma obiettivamente quasi assegnato.

