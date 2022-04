Catania escluso dalla serie C, come cambierebbe la classifica: vantaggi per Palermo e Messina

Si apre uno spiraglio per salvare il campionato del Catania dopo che la Lega aveva estromesso i rossazzurri dal girone C di Serie C. I curatori sono a colloquio con i vertici federali. Solo in presenza di una disponibilità economica, la curatela potrebbe chiedere al Tribunale di continuare l'esercizio provvisorio in atto e giocare domenica contro il Latina. Il tempo stringe e le speranze sono al lumicino.

Se il Catania dovesse essere estromesso dal campionato, ne risentirebbe anche la classifica. Intanto, non ci sarebbe l'atteso derby al Renzo Barbera tra Palermo e rossazzurri e inoltre, verrebbero annullate tutte le 34 partite giocate dal Catania fino ad oggi con una rimodulazione della classifica e, paradossalmente, ne gioverebbero le due siciliane, Palermo e Messina compierebbero balzi in avanti in classifica.

La classifica attuale in testa

I rosanero ne trarrebbero un decisivo vantaggio visto che hanno giocato con i rossazzurri una sola partita, il derby d'andata perso 2-0 mentre le concorrenti dirette per l'accesso ai play off, tutte e due. Precisamente, il Catanzaro, che attualmente si trova secondo, aveva ottenuto una vittoria e un pareggio, conquistando 4 punti; l'Avellino, che per il momento si trova terzo, aveva perso e pareggiato conquistando un solo punto; il Monopoli, che si trova quarto ad una sola lunghezza dai rosanero, aveva vinto sia all'andata che al ritorno e ottenuto 6 punti. Il Bari, che domenica scorsa ha festeggiato la promozione in serie B, si troverebbe con 4 punti in meno e quindi una quota non sufficiente per la promozione: basterebbe però conquistare i 3 punti a Latina per essere al riparo da brutte sorprese.

La possibile nuova classifica in testa

la classifica in vetta verrebbe rivoluzionata e ci sarebbe l'Avellino secondo a 61 punti, il Palermo terzo a 60, il Catanzaro quarto a 58 e il Monopoli quinto a 55. Non si esclude che le squadre che ne uscirebbero danneggiate potrebbero presentare ricorso.

La possibile nuova classifica e la lotta play out

Se il Catania dovesse essere estromesso anche il Messina si avvantaggerebbe nella lotta per la permanenza in serie C e allontanerebbe lo spettro dei play out. La Vibonese rimarrebbe ultima a 21 punti, la Fidelis Andria, attualmente penultima con 30 punti, farebbe un bel balzo in avanti e si porterebbe terzultima con 29 punti; la Paganese terzultima con 32 punti scenderebbe a 26; il Potenza da 33 passerebbe a 32, rimanendo quartultimo; il Messina quintultimo con 37 punti rimarrebbe nella stessa posizione ma con 36 punti e ad un solo punto dal Taranto che dagli attuali 40 scenderebbe a 37 e a 4 lunghezze dal Campobasso che da 42 scenderebbe a 40.

La possibile nuova classifica

Bari 71

Avelino 61

Palermo 60

Catanzaro 58

Monopoli 55

Virtus Francavilla 55

Foggia 48

Monterosi 47

Juve Stabia 44

Turris 43

Picerno 43

Latina 41

Campobasso 40

Taranto 37

Messina 36

Potenza 32

Fidelis Andria 29

Paganese 26

Vibonese 21

Catania escluso

