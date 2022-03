Ancelotti è positivo al Covid: se non recupera, sulla panchina del Real Madrid il figlio Davide

L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti è risultato positivo al Covid, ha annunciato il club spagnolo in un comunicato. Il tecnico, che martedì ha guidato l'allenamento, è risultato positivo durante uno dei controlli periodici ai quali il club sottopone giocatori e dipendenti. Ancelotti è stato messo in isolamento a casa e non è sicuro di poter essere in panchina nella trasferta del Real, sabato contro il Celta Vigo. In caso di assenza sarà il figlio e assistente Davide a guidare la squadra di Madrid allo stadio Balaidos. Le merengues dovranno poi affrontare il Chelsea, mercoledì prossimo, nell’andata dei quarti di Champions League allo Stamford Bridge di Londra.

Ancelotti si unisce alla lunga lista di membri del Real Madrid risultati positivi in questa stagione, come Dani Carvajal, Eden Hazard, Thibaut Courtois e Vinicius.

