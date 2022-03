Europei U19, l'Italia batte il Belgio e accede alla fase finale

L’Italia Under 19 si è qualificata per la fase finale degli europei battendo 2-0 il Belgio. A Vantaa, in Finlandia, la squadra di Carmine Nunziata si è imposta con le reti dello juventino Fabio Miretti al nono e dell’interista Cesare Casadei di testa allo scadere del primo tempo.

L’Under 19 azzurra ora potrà giocarsi il titolo europeo dal 18 giugno al primo luglio in Slovacchia, dopo averlo sfiorato nel 2016 in Germania quando persero in finale contro la Francia di Mbappè. In palio c'è anche l’accesso al Mondiale Under 20 in programma nel 2023 in Indonesia.

Dopo aver pareggiato (2-2) con la Germania e vinto (4-0) contro la Finlandia, serviva la vittoria per avere la certezza matematica della qualificazione.

