Palermo pazza per la Nazionale: prevendita a gonfie vele, polemiche su posti disponibili e prelazione

Palermo ha voglia di Nazionale e lo si è visto già da ieri, quando è partita la prevendita dei biglietti per la partita tra Italia e Macedonia del Nord in programma il prossimo 24 marzo alle 20,45 al Renzo Barbera. Anche se non sono mancate le polemiche e i disguidi. Il primo giorno di vendita dei ticket è andato a gonfie vele, con qualche problema, però, nella giornata di ieri.

Via alla prevendita ma non mancano i problemi

L'inizio della prevendita dedicata esclusivamente ai possessori della card Vivo Azzurro, fissata per le ore 12, è iniziata mezz'ora dopo. Ma sono stati tre i problemi evidenziati da chi ha tentato di acquistare i biglietti: chi aveva la card richiesta, non ha avuto la possibilità di scegliere il proprio posto perchè molti settori dello stadio erano indisponibili, intere parti della curva, tutta la tribuna centrale e parte della gradinata. L'indisponibilità è dettata dal fatto che ci sono posti riservati per sponsor, enti, autorità che hanno limitato e di tanto la possibilità di scelta. E così ci si è dovuti "accontentare" di posti meno graditi. Altro problema è stato segnalato da alcuni tifosi che hanno provato online, invano, ad acquistare i tagliandi perchè il sistema creava degli impedimenti e così, armati di tessera Vivo Azzurro, hanno deciso di andare presso i punti fisici Vivaticket. Infine, altro problema, collegandosi al sito Vivaticket o a quello della Figc la prevendita era valida solamente per i possessori della fidelity card Vivo Azzurro, per i tifosi rosanero dunque non era possibile inserire il proprio codice abbonamento così come per gli Amici Rosanero. C'è da dire, comunque, che la Figc non aveva indicato nei propri comunicati la possibilità di prelazione per gli abbonati del Palermo ma solo per i possessori della Vivo Azzurro che godevano, inoltre, di tariffe agevolate.

Prelazione anche per i tifosi del Palermo

Soltanto nel pomeriggio, e dopo le proteste dei tifosi, il Palermo calcio ha aggiunto sul sito della società il link dove poter acquistare i ticket: "La vendita aperta al pubblico scatterà il 4 marzo, ma a beneficiare della possibilità di acquistare in anticipo i biglietti della gara, il 2 e 3 marzo, saranno gli abbonati alla stagione in corso del Palermo e i soci di Amici Rosanero, oltre ai possessori della Vivo Azzurro Membership Card. Gli abbonati alla stagione in corso e i soci di Amici Rosanero potranno acquistare i biglietti esclusivamente online. I possessori della Vivo Azzurro Membership Card potranno acquistare i biglietti anche presso i punti fisici Vivaticket su tutto il territorio nazionale".

Italia - Macedonia del Nord, domani vendita libera

Domani vendita libera ma rimangono pochi posti. Nel momento in cui scriviamo, come si vede dall'immagine sottostante, oltre la metà dello stadio risulta già occupato. Dopo un solo giorno di vendita, in tribuna, rimangono liberi pochissimi posti solo nella laterale superiore, maggiore disponibilità in gradinata, soprattutto in quella superiore. Per quanto riguarda le curve, già occupate per la metà. E domani alle 12 scatta la vendita libera con diverse promozioni e sconti famiglia e c'è da aspettarsi una corsa al biglietto.

Posti disponibili alle ore 14 del 3 marzo 2022

