Marineo calcio, fatale il ko con la Pro Favara: esonerato Tumminia

Cambia la guida tecnica dell'Oratorio San Ciro e Giorgio, club di Marineo, in provincia di Palermo, che milita nel campionato siciliano di calcio Eccellenza, girona A. La società ha deciso infatti di sollevare dall'incarico l'allenatore Giuseppe Tumminia, anche se non è ancora stato reso noto il nome del successore.

Per mister Tumminia fatale la sconfitta, seppur di misura, sul campo della Pro Favara nel turno giocato domenica scorsa. Ma in realtà nel girone di ritorno la squadra di Marineo non è ancora riuscita a vincere neanche una partita. Una situazione che ha portato la società alla decisione.

"Ringraziamo il mister Giuseppe Tumminia per il grande girone di andata e per la storica semifinale di coppa e gli auguriamo allo stesso tempo le migliori fortune", si legge in una nota pubblicata sulla pagina ufficiale della società. In classifica la Oratorio San Ciro e Giorgio è ferma a quota 30 punti e nel prossimo impegno in calendario, domenica 6 marzo, alle ore 15, riceverà la visita della Dolce Onorio Marsala, penultima in graduatoria con 11 punti. Il club di Marineo nei prossimi giorni annuncerà il nuovo allenatore.

