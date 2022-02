Al Ragusa calcio la Coppa Italia di Eccellenza, Mazara sconfitto in finale

Il Ragusa calcio alza la Coppa Italia di Eccellenza regionale. Nella finale disputata oggi (23 febbraio) allo stadio “Fresina” di Sant’Agata di Militello, organizzata dalla società ACD Città di Sant’Agata, la squadra di mister Raciti ha sconfitto il Mazara 1-0. La gara, vibrante ed equilibrata sin dai primi minuti, si sblocca all'8' con la rete, poi decisiva, firmata da Belluso che controlla la sfera e con un preciso destro la piazza in fondo al sacco.

Il trofeo regionale, dopo un anno di stop a causa della diffusione del Covid, passa dal Giarre agli iblei. Il Ragusa con la vittoria accede direttamente alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti. Primo impegno per Busà e compagni la sfida valida per il primo turno in programma il prossimo 9 marzo. L'avversario è il Locri. Nel campionato di Eccellenza il Mazara è inserito nel girone A ed è reduce dalla sconfitta esterna ad Enna per 2-0., In classifica si ferma a quota 25 punti. Il Ragusa è nel gjrone B: gli azzurri domenica scorsa hanno sconfitto 4-0 l'Atletico Catania e occupano la terza posizione.

