Europa League: dove vedere le partite di Napoli, Atalanta e Lazio in televisione

Torna la Uefa Europa League 2021-22. Da stasera, giovedì 17 febbraio, sono in programma i playoff, che vedono impegnate tre italiane: il Napoli, alle 18.45, sfida al Camp Nou il Barcellona. Alle 21, è il turno dell’Atalanta, che ospita l’Olympiacos e alla stessa ora, la Lazio è di scena al Do Dragão contro il Porto.

Secondo le nuove regole delle competizioni europee, per la prima volta da quest’anno, le eventuali reti messe a segno da chi gioca in trasferta non valgono doppio. Quindi, in caso di parità al termine dei due match di andata e ritorno, verranno disputati i tempi supplementari ed, eventualmente, i calci di rigore.

Barcellona-Napoli avrà inizio alle 18.45 e si potrà seguire su Dazn, Sky e Now Tv. La partita tra Atalanta e Olympiacos inizierà 21.00 e si potrà vedere in diretta su Dazn, Sky, Now Tv e in chiaro su TV8. Infine, Porto-Lazio avrà inizio alle 21.00 e sarà possibile vedere la partita sempre in diretta su Dazn, Sky e Now Tv.

Le altre partite di Europa League in televisione in programma giovedì 17 febbraio: ore 18:45 Borussia Dortmund-Rangers su Dazn, Sky e Now Tv; ore 18.45 Zenit-Betis su Dazn, Sky e Now Tv; ore 18.45 Sheriff-Braga su Dazn, Sky e Now Tv; ore 21.00 Lipsia-Real Sociedad su Dazn, Sky e Now Tv; ore 21.00 Siviglia-Dinamo Zagabria su Dazn, Sky e Now Tv.

