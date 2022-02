Il Catania espugna il campo della Juve Stabia, l'Acr Messina ko col Monterosi

Il Catania, nonostante la nuova penalizzazione subìta (altri 2 punti) torna dalla trasferta di Castellammare di Stabia con l'intera posta in palio: i rossazzurri di Francesco Baldini vincono 2-0 ai danni delle "vespe" giallonere. Protagonista del match del "Menti" Simonettti, autore di una doppietta. Catania che sale a quota 30 punti. Cade invece l'Acr Messina che dopo ilpareggio casalingo nel turno precedente contro il Foggia di Zeman, inciampa sul terreno di gioco del Monterosi. I padroni di casa vincono 3-1 con reti Ekuban e doppietta di Costantino. Inutile il gol della bandiera dei giallorossi di Raciti, in pieno recupero, con Marginean. Il club messinese si ferma al diciassettesimo posto con 23 punti.

Il Bari vince 1-0 con la Turris, il Catanzaro si conferma secondo

Il Bari vince di misura sul campo della Turris. La rete decisiva per i biancorossi pugliesi di mister Mignani è di Cheddira. I campani chiudono in dieci per l'espulsione di Manzi (salterà il match del Barbera di sabato prossimo, 19 febbraio). La capolista ormai ha preso il largo si si porta a quota 55. Il Catanzaro si conferma al secondo posto: i giallorossi calabresi di Vivarini vincono 1-0 al "Ceravolo" contro la Paganese grazie alle rete di Biasci in apertura di ripresa.

La Virtus Francavilla piega l'Avellino ed è terza

La Virtus Francavilla conquista lo scontro diretto per il terzo posto con l'Avellino e si porta a -1 dal Catanzaro. Per la vittoria dei pugliesi è decisiva la rete al minuto 7 del secondo tempo di Mastropietro. Gli ospiti irpini chiudono in dieci per l'espulsione di Matera al 30' della ripresa. Colpo esterno del Latina: i pontini di mister Di Donato vincono 2-0 ai danni del Picerno. Per i nerazzurri le reti di Jefferson e Carletti. Si chiude in parità Fidelis Andria-Potenza: pugliesi avanti al 14' con il gol di Di Piazza, pareggio dei lucani al 43' con Cuppone. Causa nebbia la gara Vibonese-Taranto è stata sospesa definitivamente al 5’ della ripresa. Il match, su accordo tra le società, è stato rinviato a data da destinarsi. Campobasso-Monopoli è in programma alle ore 21.

Classifica: Bari 55 punti; Catanzaro 48; Virtus Francavilla 47; Avellino 45; Monopoli 43; Palermo 42; Turris 39; Latina 38; Foggia, Picerno 36; Taranto 35; Juve Stabia 33; Monterosi, Catania 30; Campobasso 27; Paganese 26; Acr Messina 23; Potenza 22; Fidelis Andria 20; Vibonese 17. 4 punti di penalizzazione per il Catania; 2 punti di penalizzazione per il Foggia.

