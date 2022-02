Pesante ko per la Vibonese a Potenza, esonerato il tecnico palermitano D'Agostino

Il tecnico della Vibonese, il palermitano Gaetano D'Agostino, è stato esonerato. Fatale la sconfitta del club calabrese impegnato nel campionato di serie C (girone C) per 4-2 sul campo del Potenza. Per i lucani protagonista Cuppone, autore di una tripletta. Quarta rete di Salvemini. Inutili le reti dei calabresi nella parte finale della gara con Corsi e Basso. In classifica la Vibonese occupa l'ultima posizione con 16 punti.

Il comunicato del club calabrese

“L’U.S Vibonese Calcio comunica di aver sollevato il tecnico Gaetano D’Agostino dall’incarico di allenatore della prima squadra. A mister D’Agostino ed al suo staff - si legge nella nota - , il ringraziamento del club per la professionalità dimostrata e gli sforzi profusi e l’augurio per le migliori fortune personali e professionali. In attesa della definizione del nuovo tecnico, l’allenamento di domani sarà diretto dall’allenatore dei portieri Salvatore Periti ed il preparatore atletico Roberto Bruni”.

