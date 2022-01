Nuovi problemi di salute per Ilicic, Gasperini: "Situazione delicata, gli siamo vicini"

Nuovo stop per Josip Ilicic, fantasista 33enne dell'Atalanta, ex calciatore del Palermo con il quale ha collezionato 98 presenze e 20 gol. Non si tratta di un problema di natura fisica ma sembra che il giocatore sloveno sia costretto a fermarsi per la depressione che lo ha costretto a sospendere l'attività agonistica già nel 2020, dopo il primo lockdown.

A conferma del delicato problema personale che sta attraversando per la seconda volta il numero 72 dell'Atalanta, sono arrivate le parole del tecnico del club bergamasco Gian Piero Gasperini, a sua volta ex giocatore e allenatore del Palermo: "Per me non è facile parlare della situazione personale di Ilicic - ha detto -. A Josip saremo sempre vicini, sono situazioni che vanno al di là del calcio e con lui abbiamo sempre avuto un rapporto con situazioni molto felici. È molto propositivo, è una persona normale. La nostra testa è una giungla, non è facile per gli psicologi, figurarsi per noi".

Gasperini ha allenato lo sloveno "anche a Palermo e non l’ho mai visto così impegnato. Lo aspetteremo tutta la vita come persona, come calciatore è imprevedibile. I medici non sanno darci una risposta - puntualizza Gasperini - , non posso darla io. Una questione delicata, ne parlo questa volta per non parlarne più. Ha degli alti e bassi, in questo momento ha avuto nuovamente qualche problema ma ha disponibilità e voglia di ripartire. C’è la persona e c’è il calciatore, in questo momento dobbiamo pensare alla persona e lasciarlo stare".

