Stop di un mese per il palermitano della Juve Da Graca, sarà operato per un'aritmia

Stop per Marco Da Graca. L'attaccante della Juventus Under 23, classe 2002, è costretto a fermarsi per sottoporsi ad un intervento chirurgico di ablazione in seguito al riscontro di una aritmia cardiaca. Tanta sfortuna per il giocatore, nato a Palermo, padre di Capo Verde, che dovrà stare a riposo per almeno trenta giorni prima di poter riprendere l'attività agonistica. Lo ha annunciato il club bianconero con una nota.

L'inizio della carriera nel Calcio Sicilia

Da Graca ha iniziato la sua carriera giovanile al Calcio Sicilia all'età di 10 anni, prima di trasferirsi nel settore giovanile del Palermo all'età di 12 anni ed è rimasto in rosanero fino al 2018, quando è passato in prestito alla Juventus , prima di trasferirsi a titolo definitivo nel 2019. Il 28 ottobre 2020 ha esordito in Serie C con la Juventus U23 , squadra di riserva della Juventus, nella sconfitta per 2-1 contro il Como . È stato convocato per la prima volta in nazionale maggiore il 2 dicembre 2020, come sostituto inutilizzato in una partita della fase a gironi di Champions League contro la Dynamo Kiev. Da Graca ha giocato la sua prima partita con la Juventus il 27 gennaio 2021, entrando come sostituto nella vittoria per 4-0 sulla Spal in Coppa Italia . Ha segnato il suo primo gol con la Juventus U23 il 7 marzo come sostituto nel secondo tempo, segnando l'unico gol della partita all'85' contro Grosseto . Il 15 aprile la Juventus ha rinnovato il contratto di Da Graca fino a giugno 2024. Ha iniziato la stagione 2021-22 con alcuni infortuni muscolari. Il suo debutto nella stagione è arrivato il 24 ottobre, entrando come sostituto al 71' in un pareggio casalingo per 1–1 contro la Pro Sesto ; ha anche segnato il gol del pareggio all'89'.

Il comunicato del club bianconero

"La Juventus Football Club comunica che il calciatore dell’U23 Marco Da Graca - si legge nella nota - nei prossimi giorni sarà sottoposto ad un intervento di ablazione in seguito al riscontro di un’aritmia cardiaca. I tempi stimati per la ripresa dell’attività agonistica sono di 30 giorni".

