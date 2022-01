L’assemblea della Lega calcio di serie A - apprende l’ANSA - ha appena approvato all’unanimità una delibera che autolimita dal 16 gennaio per due turni. a 5.000 spettatori il massimo di presenze negli stadi per contrastare l’emergenza Covid. In queste occasioni saranno chiusi i settori ospiti.

