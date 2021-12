Rappresentativa Serie D e Under 18, convocati 4 calciatori "siciliani" per uno stage

Sono quattro i calciatori che militano nei club siciliano convocati per lo stage congiunto della Rappresentativa Serie D e dell'Under 18 si svolgerà da domani (15 dicembre) presso il Centro Tecnico Federale di Catanzaro. Sono il portiere Francesco Cannizzaro (S. Agata), i difensori Giovanni Lo Re (Taormina) e Denny Mirko Bertella (Licata) e l'attaccante Vincenzo Romano (Troina).

Il selezionatore Giannichedda convoca 23 calciatori

Si conclude la seconda fase di scouting per le Rappresentative Nazionali LND con gli stage territoriali di preselezione suddivisi per aree nord, centro e sud. Dopo quello tenutosi a Roma lo scorso 24 novembre, riguardante l’area centro, seguito dal raduno dell’area nord dello scorso 1 dicembre al Centro Sportivo “Montichiarello” è arrivato il momento dell’area sud. Per l’occasione il selezionatore Giuliano Giannichedda ha convocato ventitré calciatori classe 2003 e 2004 tesserati per le società di Serie D e dei club regionali. Dopo essersi sottoposti ai controlli previsti dal protocollo sanitario, i ragazzi convocati affronteranno in un’amichevole la Rappresentativa Juniores LND della Calabria nel pomeriggio alle ore 14.45.

La lista dei convocati per lo stage

Portieri: Giuseppe Cervellera (Brindisi), Ludovico Del Sorbo (Sorrento), Alfio Luca Amata (Lavello), Francesco Cannizzaro (S. Agata).

Difensori: Giovanni Lo Re (Taormina), Ciro Esposito (Gladiator), Paolo Capitano (Casertana), Armando Tipaldi (Fc Lamezia), Alfonso Orefice (Sorrento), Denny Mirko Bertella (Licata), Francesco D’Amore (Cavese).

Centrocampisti: Francesco Meola (Cittanova), Pietro Citro (Santa Maria Cilento), Mattia Vitale (Santa Maria Cilento), Salvatore Fischetti (Gladiator), Luciano Salvatore (Francavilla).

Attaccanti: Andrea Nicolazzo (De Cagna Otranto), Felice Cristian Petrignani (Union Bisceglie), Lorenzo Ievolella (Polimnia), Vincenzo Romano (Troina), Mario Di Marco (Manduria), Luigi Valluzzi (Policoro).

