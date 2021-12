Il Torino torna a vincere, battuto il Bologna 2-1

Il Torino ha battuto in casa 2-1 il Bologna nell’anticipo di ora di pranzo della 17ma giornata del campionato di serie A. A segno Sanabria al 24mo e autogol di Soumaoro al 69mo per i padroni di casa, poi Orsolini ha accorciato su rigore nell’infuocato finale. Partita dominata per più di un’ora dalla squadra di Ivan Juric, che rischia soltanto nell’ultimo quarto d’ora. L’Olimipico di Torino si conferma una fortezza per i granata: è il quinto risultato utile di fila, la quarta vittoria nelle ultime cinque. E’ il secondo stop consecutivo, invece, per gli emiliani, che sette giorni fa hanno perso contro la Fiorentina. Nei primi minuti entrambe le formazioni preferiscono non sbilanciarsi: Milinkovic-Savic e Skorupski devono intervenire soltanto in due conclusioni, velleitarie, dalla distanza. La gara si sblocca dopo 25’, quando Lukic recupera palla a centrocampo - su un ingenuo Skov-Olsen - e serve Sanabria, che a tu per tu batte il portiere rossoblu. Il Bologna risente il gol subito e, così, la squadra di Juric riesce a prendere in mano il ‘pallino del giocò, complice la confusione dei difensori avversari. I granata dominano e vanno vicini al raddoppio, sempre con l’attaccante paraguaiano, che colpisce la traversa con un tiro a giro da pochi metri dalla porta. Nella ripresa, Sanabria è ancora scatenato. L’ex Genoa sfiora la doppietta almeno in tre occasioni, ma Skorupski gliela nega e tiene a prova a tenere a galla la sua squadra. Il 2 - 0 arriva, comunque, a venti minuti dalla fine: autogol di Soumaoro, che devia il tiro di Pogeba. Il Bologna non si arrende e riapre la gara con il rigore, procurato grazie ad un guizzo di Sansone e trasformato dal subentrato Orsolini. Gli emiliani si sbilanciano, lasciando anche molto spazio ai padroni di casa, ma il risultato non cambia fino al triplice fischio.

