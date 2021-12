Il derby Catania-Palermo, in corso allo stadio Massimino è stato interrotto al 25' per consentire il soccorso da parte dei sanitari del 118 ad un tifoso degli etnei presente in curva che ha accusato un malore.

Sono entrati in campo gli infermieri che con l'ausilio di una barella hanno raggiunto il malcapitato prestando subito le prime cure. Il Catania è in vantaggio con la rete su rigore di Moro. Il gioco è ripreso.

