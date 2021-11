Grazie a Palermo l'Italia scopre un nuovo attaccante: la tentazione Joao Pedro

Da anni è uno degli attaccanti più prolifici della serie A, anche se non è propriamente una punta nel vero senso della parola, ma col passare del tempo ci si è trasformato. Eccome. Non è italiano purosangue, ma potrebbe se non risolvere dare sicuramente una grossa mano al commissario tecnico Roberto Mancini, alla ricerca di qualcuno che gli risolva il problema del gol.

Parliamo di Joao Pedro, brasiliano del Cagliari ma con passaporto italiano. E come mai? Per il semplicissimo motivo che ha sposato un'italiana. Una palermitana, per la precisione, Alessandra, che ha dato al capitano dei sardi anche due figli.

A lanciare la proposta è stato dopotutto Stefano Capozucca, d.s. del Cagliari, dai microfoni di Radiolina: “Ho parlato con Joao Pedro e gli ho detto "Il tuo obiettivo è salvare il Cagliari e andare in nazionale. Magari nell’Italia". Ho già parlato con qualcuno ricordandogli che Joao è anche italiano”.

Joao Pedro ha dunque la cittadinanza italiana per matrimonio, e non da ieri. Tutta la documentazione risale al 2017. E' facile ricordare che l'avventura europea del brasiliano è iniziata proprio al Palermo. Arrivato in estate nella stagione 2010/2011, ha vissuto una stagione travagliata per poi esplodere altrove, diventando un rimpianto. Il giocatore del Cagliari ha giocato nelle selezioni giovanili del Brasile e non ha mai nascosto la sua speranza, legittima e ovvia, di indossare la maglia verde oro.

© Riproduzione riservata