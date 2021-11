Il Genoa esonera Ballardini e aspetta il sì di Shevchenko

L’attesa ora è per l’annuncio ufficiale, ma Andrij Shevchenko è già pronto a prendere per mano il Genoa. Nel primo pomeriggio è stato esonerato l’attuale tecnico, Davide Ballardini, che paga i 9 punti conquistati in appena 12 gare con una sola vittoria, a Cagliari, e ben 6 pareggi.

«Il Genoa CFC ha sollevato dall’incarico l’allenatore Davide Ballardini. Il Club ringrazia il tecnico e il suo staff per il lavoro svolto, l’impegno e la passione sempre dimostrati» si legge nella nota dal club rossoblù , ora al lavoro per chiudere al più presto l’accordo con Shevchenko che già lunedì dovrebbe essere in Italia per guidare il Genoa, atteso alla ripresa dalla sfida casalinga con la Roma di Mourinho.

L’idea di «777 Partners», la società americana che il 15 novembre prossimo con il closing sarà ufficialmente proprietaria del Genoa, è di affidare ad un personaggio di prestigio e dalla caratura mondiale la panchina del club più antico d’Italia.

Non un traghettatore sino a fine stagione dunque, ma un tecnico al centro di un vero e proprio progetto tanto che all’ex campione del Milan ed ex allenatore della nazionale Ucraina è stato proposto un contratto pluriennale con l’obiettivo di far crescere il Genoa.

