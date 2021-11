Conte torna in Premier al Tottenham e vuole fare la spesa in Serie A

Antonio Conte torna in Premier League e va al Tottenham. Gli Spurs contano di definire l'accordo con il tecnico entro 24 ore. A Londra il suo nome è stato caldeggiato dal direttore generale Fabio Paratici che conta di avere l’allenatore salentino in panchina già giovedì in Conference League contro gli olandesi del Vitesse. La svolta in casa Tottenham è arrivata con l’esonero del tecnico portoghese Nuno Espirito Santo dopo la sconfitta pesantissima per 3-0 contro il Manchester United in Premier League.

Conte avrebbe già presentato la lista della spesa per rafforzare la rosa del club londinese. L’ex tecnico di Inter e Juve vorrebbe già a gennaio diversi giocatori che militano in Serie A: i difensori Bastoni e De Vrij, il regista Brozovic che ha allenato fino alla scorsa stagione a Milano, sponda nerazzurra. E poi l’attaccante della Fiorentina Vlahovic e il laterale della Lazio Lazzari.

