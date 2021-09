Champions League, seconda giornata: dove vedere in tv le partite di Juve, Inter, Milan e Atalanta

Torna in campo la Champions League per la seconda giornata. Martedì sarà il turno delle due milanesi: l'Inter andrà a far visita allo Shakhtar Donetsk, mentre il Milan ospiterà l'Atletico Madrid. Mercoledì giocheranno le altre due squadre italiane: la Juventus in casa contro il Chelsea e l'Atalanta sempre tra le mura amiche contro lo Young Boys.

Nella spartizione dei diritti tv della Champions League per il prossimo triennio (2021-2024) la parte del leone spetta a Sky, che trasmetterà in diretta tutte le partite della fase a gironi, esclusa una a settimana. Quest'ultima sarà invece visibile in esclusiva su Prime Video, la piattaforma di Amazon che ha acquistato i diritti della migliore sfida di ogni mercoledì sera.

Per quanto riguarda Mediaset, invece, una partita di una formazione italiana sarà visibile in diretta in chiaro ogni martedì sera. In streaming, invece, si potranno vedere su Infinity+ tutte le partite del martedì tranne, appunto, quella che sarà trasmessa in chiaro su Canale 5, e poi tutte quelle del mercoledì tranne quella che sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video.

Ecco dove verranno trasmesse le sfide delle italiane impegnate nella seconda giornata.

SECONDA GIORNATA

28 settembre ore 18.45 - Shakhtar-Inter - Sky, Now Tv e Infinity+

28 settembre ore 21 - Milan-Atletico Madrid - Sky, Now Tv e Canale 5

29 settembre ore 18.45 - Atalanta-Young Boys - Sky, Now Tv e Infinity+

29 settembre ore 21 - Juventus-Chelsea - Prime video

