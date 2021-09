Nuovi disagi per l'App di Dazn che si scusa: "Rimborseremo i clienti"

Nuovi problemi per la visione delle partite di Serie A su Dazn sono stati riscontrati questa sera dagli utenti. In particolare, per circa una mezz’ora molti appassionati non sono riusciti a seguire in streaming gli incontri Sampdoria-Napoli e Lazio-Torino, cominciati alle 18.30, e sui canali social è presto cresciuta la protesta, mentre sugli schermi di tv e device vari compariva la scritta che segnalava “la presenza di una anomalia che Dazn sta cercando di risolvere al più presto». Un inconveniente per il quale l’azienda si è scusata, annunciando un indennizzo.

«Abbiamo riscontrato un problema tecnico nel corso delle partite delle 18.30 - si legge nella nota di Dazn -. Siamo dispiaciuti di quanto accaduto perchè sappiamo quanto importante sia per tutti i tifosi poter seguire la propria squadra. Tutti gli utenti che sono stati impattati dal problema potranno usufruire di un indennizzo».

