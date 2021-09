La Sampdoria passeggia a Empoli: 3-0, doppietta di Caputo

La Samp passeggia a Empoli e vince per la prima volta in questo campionato. D’Aversa si gode i primi due gol di Ciccio Caputo che, da grande ex, firma una doppietta, e assiste alla straordinaria prova di Candreva, autore del terzo gol, ma anche di una prestazione eccezionale. E l'Empoli? Dopo un avvio molto positivo la squadra toscana si scioglie. A parte la vittoria in trasferta contro la Juventus, per la formazione di Andreazzoli si sono registrate tre sconfitte su tre al Castellani.

Un 3-0 meritato per i blucerchiati: la differenza di valori è stata evidente, anche se i padroni di casa avevano avuto un approccio molto convincente. In particolare al 2' Mancuso aveva trovato, su assist di Cutrone, una conclusione quasi a colpo sicuro: Audero superlativo ha salvato da un metro e mezzo. Candreva è stato il migliore in campo. Al quarto d’ora dà un saggio della sua classe: in velocità lascia dietro la difesa toscana, salta Stojanovic e defilato impegna Vicario col piede. Sempre Candreva innesca il bomber di Altamura: la Samp ruba palla a metà campo e in ripartenza l’esterno porta palla sulla trequarti servendo Caputo con un taglio al centro. La palla filtrante è un gioiellino per il sinistro di Caputo che infila Vicario. Caputo si risparmia l’esultanza per rispetto del suo ex stadio. Per l’attaccante, arrivato nell’ultimo giorno di mercato dal Sassuolo, è il cinquantesimo gol in carriera in Serie A e il primo con la Samp.

I liguri insistono e sempre Caputo e poi anche Quagliarella impegnano ancora Vicario che evita il raddoppio. Al 40' Mancuso sfiora ancora il gol: Marchizza accelera e crossa verso l’area, Mancuso in spaccata non riesce a indirizzare il pallone nello specchio.

Si va al secondo tempo, ma l’andazzo non cambia. L’Empoli è un po’ più attento, ma i ragazzi di D’Aversa hanno una gran fame. Fra un alternarsi di bussate di pioggia e un flebile sole è ancora Caputo il protagonista: prima una traversa colpita da sotto porta, poi un’azione personale in area di rigore che porta al raddoppio. Doppietta del bomber che stavolta si lascia andare a un’esultanza con la «sua» bevuta di birra: siamo al 7' della ripresa quando Bereszynski serve Caputo in area, l’attaccante di sinistro piega le mani a Vicario e infila lo 0-2.

L’Empoli accusa il colpo. Al 25' Quagliarella allarga per Candreva, l'esterno entra in area e di destro a girare batte Vicario con un imprendibile tiro sul secondo palo. Partita chiusa. Andreazzoli prova a cambiare ancora qualcosa rivoluzionando l’attacco. Nel finale Pinamonti, subentrato a Mancuso, prova a segnare la sua prima rete, ma una volta Audero e poi una conclusione non precisa gli negano il gol della bandiera. Per i toscani, che domenica torneranno al Castellani contro il Bologna, sono già due gare decisive per il futuro.

Empoli-Sampdoria 0-3

RETI: pt 31' Caputo; st 7' Caputo, 25' Candreva.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario 6.5; Stojanovic 5.5, Ismajli 5, Luperto 5, Marchizza 5.5; Henderson 5.5 (11'st Bandinelli 5.5), Ricci 5.5, Haas 5 (11'st Zurkowski 5.5); Bajrami 5.5 (33'st La Mantia sv); Cutrone 5.5, (23'st. Di Francesco 5.5), Mancuso 5.5 (23'st Pinamonti 5.5) In panchina: Ujkani, Furlan, Stulac, Romagnoli, Asllani, Viti, Parisi Allenatore: Andreazzoli 5

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 6, Yoshida 6.5, Colley 6 (38'st Chabot sv), Augello 6; Candreva 7.5, Thorsby 6.5 (18'st Askildsen 6), Silva 6.5 (23'st Ekdal 6), Damsgaard 6.5 (23'st Depaoli 6); Caputo 7.5 (38'st Torregrossa sv), Quagliarella 6.5 In panchina: Ravaglia, Falcone, Ciervo, Dragusin, Ferrari, Murru, Trimboli. Allenatore: D’Aversa 6.5

ARBITRO: Mariani di Aprilia 6.5

NOTE: pomeriggio umido con pioggia caduta ad intermittenza durante la gara, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Zurkowski, Luperto, Askildsen, Torregrossa. Angoli: 9-8 per la Sampdoria. Recupero: 0', 4'

