Brasile, Pelé è ancora ricoverato in terapia intensiva

"O Rei Pelé è ancora ricoverato in terapia intensiva, e quindi non è stato ancora trasferito in una camera singola". Lo ha riferito, dai microfoni di Tv Globo, il reporter Marco Aurelio Souza, che staziona in permanenza davanti all’ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove l’ex fuoriclasse si trova dal 31 agosto scorso.

"E ancora non c'è la risposta - ha aggiunto - se il tumore per il quale Pelé è stato operato sabato scorso sia maligno o benigno. Va ricordato che finora c'è stato un solo bollettino medico, quello di lunedì scorso". ANSA

