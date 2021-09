Italia-Lituania, Mancini si affida alle "riserve": out Verratti e Pellegrini. Il ct lituano ha il Covid

L’Italia contro la Lituania deve vincere, dopo i due pareggi con Bulgaria (1-1) e Svizzera (0-0), gare di qualificazione ai Mondiali del 2022. Mancini rivedrà la formazione, anche in considerazione della "stanchezza dei titolari" accusata nella sfida contro gli elvetici e così in campo si vedranno i calciatori che nelle ultime due sfide sono stati in panchina e in tribuna.

Il ct deve fare i conti, però, con due nuove defezioni: domani a Reggio Emilia non ci saranno i due centrocampisti Marco Verratti e Lorenzo Pellegrini che hanno lasciato, ieri, il ritiro della nazionale a scopo precauzionale per fare rientro ai rispettivi club di appartenenza, Paris Saint Germain e Roma.

Ecco che in difesa potrebbero trovare spazio Calabria (o Florenzi), Acerbi e Bastoni, mentre a centrocampo out Verratti e Pellegrini quindi ancora dentro Barella con Locatelli (il migliore contro la Svizzera) ancora titolare. In attacco Kean potrebbe rilevare Immobile.

Intanto, il commissario tecnico della Lituania Ivanauskas è risultato positivo al Covid-19 e non sarà in Italia per la sfida in programma domani: in panchina al suo posto ci sarà l'assistente, Tomas Razanauskas.

