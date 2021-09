Per l'Italia record di imbattibilità ma adesso occorre vincere le prossime gare per andare al Mondiale

Roberto Mancini e la sua Italia allungano la striscia record di imbattibilità. Il pareggio in Svizzera nella quinta giornata delle qualificazioni mondiali ha permesso agli azzurri di inanellare la 36esima gara utile di fila superando il primato che era condiviso da Spagna, imbattuta per 35 partite fra febbraio 2007 e giugno 2009, e Brasile (dicembre 1993-gennaio 1996).

La striscia utile dell’Italia era iniziata il 10 ottobre 2018 con l'1-1 contro l’Ucraina. Già contro l’Austria a Euro2020 il tecnico jesino aveva battuto il precedente primato che apparteneva a Vittorio Pozzo, ct campione del mondo nel 1934 e nel 1938, che si era fermato a 30 gare di fila senza ko.

L’ultima sconfitta della Nazionale dell’era Mancini risale al 10 settembre 2018, 0-1 col Portogallo a Lisbona in Nations League. L’ex allenatore di Lazio, Fiorentina e Inter, con esperienze all’estero sulle panchine di Manchester City, Galatasaray e Zenit San Pietroburgo, si è insediato sulla panchina azzurra il 14 maggio 2018.

"Due partite in cui abbiamo creato davvero tanto ma ci è mancato il gol in più. Lavoreremo per migliorarci, intanto complimenti ai ragazzi per il record di imbattibilità". Con questo tweet il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha celebrato e ringraziato i suoi giocatori per il nuovo primato mondiale.

Adesso, però, la Nazionale deve fare un passo in più: vincere mercoledì con la Lituania e a novembre conquistare i tre punti contro la Svizzera, a Roma. La qualificazione al Mondiale 2022 non è ancora certa e soprattutto Mancini e company vogliono evitare di arrivare secondi e provare a conquistare un posto in Qatar passando dagli spareggi.

