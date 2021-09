Pelé ricoverato in ospedale, mistero sulla salute di "O Rei"

L’ex fuoriclasse brasiliano Pelé, 80 anni, si trova ancora nell’ospedale Albert Einstein di San Paolo, dopo che gli è stato rilevato un problema di salute durante esami di routine. 'O Rei' è ricoverato da sei giorni, ma non è stato comunicato il motivo.

Lo stesso giorno in cui Pelé era andato in ospedale per fare degli accertamenti, i suoi collaboratori avevano subito informato sui social che l’ex astro del Santos e della Selecao godeva di «buona salute». Il suo ufficio stampa ha inoltre smentito che l’ex numero 10 della nazionale verdeoro sarebbe svenuto.

«Ragazzi, non sono svenuto e sono in ottima salute. Ho fatto gli esami di routine, che prima non avevo potuto fare a causa della pandemia. Avvisate soltanto che domenica prossima non potrò giocare», aveva scherzato Pelé con i suoi più stretti collaboratori.

