Under 21, per le qualificazioni agli Europei convocato l'ex rosanero Lorenzo Lucca

In vista della seconda gara di qualificazione agli Europei di categoria in programma martedì al "Romeo Menti" di Vicenza con il Montenegro, il ct della Nazionale under 21, Paolo Nicolato, ha convocato Caleb Okoli (Cremonese), Lorenzo Lucca (ex del Palermo passato al Pisa) e Samuele Mulattieri (Crotone).

Da valutare le condizioni dell’attaccante dell’Atalanta Roberto Piccoli, infortunatosi alla caviglia nel recupero del primo tempo dell’incontro di ieri con il Lussemburgo, vinto 3-0 dagli azzurrini.

