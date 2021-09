Il difensore della Roma Gianluca Mancini, indisponibile per le prossime gare, ha lasciato questa mattina il raduno della Nazionale per far rientro al club di appartenenza. Lo rende noto la Figc.

Secondo quanto filtra si tratta di un’esclusione precauzionale in seguito ad un’infiammazione sotto il piede destro. Dopo Andrea Belotti e Alex Meret, dunque, anche Gianluca Mancini lascia il ritiro della Nazionale.

