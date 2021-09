Acr Messina-Palermo 0-0, la diretta: fuori Peretti per infortunio, dentro Marong

La partita minuto per minuto

35': non è certamente un bel derby quello giocato finora dal Palermo, rosanero poco vivaci

32': out Peretti e dentro Marong

31: si fa male Peretti che chiede il cambio

23': giallo per Ivan Marconi che ferma Balde, involatosi in area di rigore, stendendolo. Il direttore di gara grazia il difensore del Palermo che forse avrebbe meritato il rosso

13': Almici duro su Damian, cartellino giallo per l'esterno del Palermo

11': Adorante da due passi mette a lato, che occasione per il Messina, Palermo disorientato

8': errore di Pelagotti, Simonetti per poco ne approfitta e palla che viene salvata sulla linea da Almici

2': fase di studio del match, il Palermo cerca lunghi lanci per Brunori

1': INIZIA LA PARTITA!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Queste le formazioni ufficiali della gara ACR Messina-Palermo, valevole per la 2a giornata del campionato di Serie C 2021-2022, in programma alle ore 17.30.

ACR MESSINA: 22 Lewandovski, 2 Morelli, 6 Fofana, 8 Simonetti, 9 Adorante, 10 Damian, 11 Balde, 13 Carillo (cap.), 15 Distefano, 16 Sarzi, 18 Celic. A disposizione: 1 Fusco, 3 Lisboa, 4 Matese, 5 Fantoni, 14 Konate, 17 Busatto, 20 Catania, 21 Rondinella, 23 Mikulic, 26 Fazzi. Allenatore: Sullo.

PALERMO: 1 Pelagotti; 54 Peretti, 79 Lancini, 15 Marconi; 29 Almici, 17 Luperini, 20 De Rose (cap.), 3 Giron; 11 Dall’Oglio, 7 Floriano; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 5 Marong, 10 Silipo, 19 Odjer, 23 Fella, 27 Soleri, 33 Perrotta. Allenatore: Filippi.

ARBITRO: Longo (Paola).

ASSISTENTI: Miniutti (Maniago) - Terenzio (Cosenza).

QUARTO UOMO: Moriconi (Roma 2).

© Riproduzione riservata