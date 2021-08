Acr Messina-Palermo, cambia l'orario del derby della seconda giornata

Cambia l'orario del derby di Serie C tra Acr Messina e Palermo, in programma sabato 4 settembre. La gara, che si svolgerà allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia a causa dell'inagibilità del Franco Scoglio, non si svolgerà alle 20.30: il calcio d'inizio è stato infatti anticipato alle 17.30.

"La Lega - recita il comunicato della Lega Pro - anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a modifica di cui al Com. Uff. n.3/DIV del 17.08.2021, ha disposto per le sottonotate gare le seguenti variazioni: ACR Messina-Palermo sabato ore 17:30, Turris-Monopoli domenica ore 17:30, Virtus Francavilla-Vibonese domenica ore 17:30".

