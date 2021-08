Sorteggi di Champions: Inter col Real Madrid e Juve con il Chelsea, girone di ferro per il Milan

Inter col Real Madrid, Juve con i campioni in carica del Chelsea, il Milan con l'Atletico Madrid. A Istanbul sono stati sorteggiati i gironi della prossima Champions League.

I nerazzurri sono nel gruppo D con i Blancos, con lo Shakthar Donetsk e con i moldavi dello Sheriff Tiraspol; la Juve nel gruppo H con gli inglesi, lo Zenit San Pietroburgo e gli svedesi del Malmoe. Il Milan affronterà oltre agli spagnoli anche il Liverpool e il Porto. L'Atalanta, invece, trova Villareal, Manchester United e gli svizzeri dello Young Boys nel gruppo F.

Il sorteggio dei Gironi di Champions mette subito di fronte due big del calcio europeo e mondiale come il Paris Saint-Germain e il Manchester City. Sarà subito sfida fra Leo Messi e Guardiola, dunque, nel Gruppo A di qualificazione.

Tutti i gironi

Questi gli otto raggruppamenti della fase a gironi della Champions League 2021-2022, come definiti dal sorteggio Uefa a Istanbul.

- Gr. A: Manchester City, Psg, Lipsia, Bruges

- Gr. B: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, MILAN

- Gr. C: Sporting Lisbona, Borussia Dortmund, Ajax, Besiktas

- Gr. D: INTER, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol

- Gr. E: Bayern Monaco, Barcellona, Benfica, Dinamo Kiev

- Gr. F: Villareal, Manchester United, ATALANTA, Young Boys

- Gr. G: Lille, Siviglia, Salisburgo, Wolfsburg

- Gr. H: Chelsea, JUVE, Zenit San Pietroburgo, Malmoe

Premio a Jorginho

"Dico grazie a tutti, alla mia squadra, alla mia famiglia, al mio staff. E anche a chi non credeva in me: mi ha dato la spinta a fare meglio". Lo ha detto Jorginho, centrocampista del Chelsea e della nazionale azzurra, commentando il premio di giocatore dell'anno Uefa. Il centrocampista nella passata stagione ha vinto la Champions col sul club e l'Europeo con la nazionale di Mancini. Era in lizza anche come miglior centrocampista, ma quel riconoscimento è andato al compagno del Chelsea, Kantè. Come miglior allenatore, Tuchel è stato preferito a Mancini e Guardiola.

