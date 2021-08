L'Inter piazza il colpo Correa, l'argentino in arrivo dalla Lazio

È fatta per Joaquin Correa all’Inter. L’accordo con la Lazio è stato trovato e il giocatore - a meno di colpi di scena - sta per raggiungere Milano. È lui il rinforzo che chiedeva Simone Inzaghi dopo l'addio di Lukaku e l’arrivo di Dzeko. L’attaccante argentino classe 1994 è stato preferito dal club nerazzurro al capitano del Torino, Andrea Belotti, per completare il reparto offensivo.

Cresciuto nell’Estudiantes, Correa è sbarcato in Italia nel 2015 con la Sampdoria, passando poi al Siviglia e, dal 2018, alla Lazio: seconda punta rapida e tecnica dal dribbling facile (nella Serie A 20/21 è stato il secondo per numero di dribbling a partita completati nell’area avversaria) seppur non particolarmente efficace sotto porta, in biancoceleste ha segnato 30 gol in 117 partite, conquistando una Coppa Italia (sua la rete del definitivo 2-0 in finale con l’Atalanta) e una Supercoppa italiana.

Soprannominato El Tucu ('il Tucumano', dalla provincia dove è nato in Argentina), con la maglia della nazionale ha vinto l’ultima Coppa America.

