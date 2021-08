Gli errori di Szczesny annullano le perle di Dybala: la Juventus pareggia a Udine

Allegri torna sulla panchina della Juventus con il pareggio per 2-2 contro l’Udinese nella prima giornata di Serie A. La vittoria sembrava certa nel primo tempo con i gol di Dybala e Cuadrado, ma due errori clamorosi di Szczesny hanno rovinato l’esordio alla Juve, regalando le reti di Pereyra su rigore e di Deulofeu nel finale.

Iniziale esclusione per Cristiano Ronaldo, in campo soltanto nell’ultima mezzora e autore del possibile gol vittoria annullato per fuorigioco al fotofinish. Il vicepresidente Nedved aveva spento le polemiche sul futuro del portoghese prima del fischio d’inizio, parlando di «scelta condivisa con il giocatore», che «resterà assolutamente» a Torino. Tutte le responsabilità, dunque, sulle spalle di Dybala, con la fascia di capitano al braccio. La Joya trova il gol dopo appena tre minuti, combinando con Cuadrado e Bentacur. L’Udinese si desta dopo il colpo subito e vive il momento migliore proprio a cavallo tra i due gol juventini. Pussetto è il migliore tra i suoi e colleziona due occasioni nitide per il pareggio. Invece, è ancora Dybala a inventare un lancio panoramico per Cuadrado, che al 23’ beffa la difesa avversaria e trova il raddoppio.

A inizio ripresa arriva l’occasione che l’Udinese stava aspettando. Szczesny non trattiene il tiro di Arslan e sulla ribattuta esce a valanga sul centrocampista: per l’arbitro Pezzuto di Lecce è calcio di rigore. Dal dischetto al 51’ Pereyra sigla la rete dell’1-2 che riapre la partita. La reazione della Juventus è rabbiosa e si concretizza nei due pali colpiti prima da Morata e dopo da Bentancur. All’83’ però un altro errore clamoroso di Szczesny condanna i bianconeri quando rinvia su Okaka e regala a Deulofeu la palla del 2-2.

In pieno recupero Ronaldo, entrato in campo al 60’, spegnendo le voci che lo volevano fuori per logiche di calciomercato, sigla la rete della vittoria, annullata però dal Var per fuorigioco.

Udinese-Juventus 2-2

RETI: pt 3’ Dybala, 23’ Cuadrado; st 6’ Pereyra (rig.), 38’ Deulofeu

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri 6; Becao 5.5, Nuytinck 5, Samir 6 (48’ st Zeegelaar sv); Molina 6, Arslan 6.5 (35’ st Jajalo sv), Walace 5.5, Makengo 5.5 (12’ st Deulofeu 7), Udogie 5 (12’ st Stryger Larsen 6); Pereyra 6.5; Pussetto 6 (35’ st Okaka sv). In panchina: Padelli, Scuffet, Cristo Gonzalez, Palumbo, Samardzic, Ianesi, De Maio. Allenatore: Gotti 6

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 4.5; Danilo 6, De Ligt 6, Bonucci 6, Alex Sandro 6.5; Cuadrado 7 (29’ st Chiesa 6.5), Bentancur 6.5 (45’ st Locatelli sv), Ramsey 6 (15’ st Chiellini 6), Bernardeschi 6 (15’ st Kulusevski 6); Morata 6.5 (15’ st Ronaldo 6.5), Dybala 7.5. In panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Pellegrini, Kaio Jorge, Rugani, Ranocchia. Allenatore: Allegri 6.5

ARBITRO: Pezzuto di Lecce 6.

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Szczesny, Walace, Kulusevski, Ronaldo. Angoli: 3-3. Recupero: 2’; 8’

