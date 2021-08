Disavventura per Nainggolan: trovato positivo all’alcol test, patente ritirata

Disavventura per Radja Nainggolan in Belgio. L’ex centrocampista di Roma e Inter, da un paio di settimane in forza all’Anversa, è stato fermato dalla polizia la scorsa notte per eccesso di velocità mentre percorreva la Nationalestraat. Lo riporta il sito "nhl.be".

Sottoposto ad alcol test, il belga è risultato poco al di sopra del limite legale. "Dovrà rinunciare alla patente di guida per 15 giorni a causa di una combinazione di velocità eccessiva e guida in stato di ebbrezza", ha confermato Kristof Aerts, portavoce della Procura di Anversa.

L'Anversa non è sceso in campo questo fine settimana in campionato contro il Racing Genk: la partita è stata infatti rinviata per l’impegno di Europa League di giovedì contro l'Omonia Nicosia. All’andata è finita 4-2 per i ciprioti.

