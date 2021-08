Pochettino: "Gioca solo un portiere...". E l'escluso per ora è Gigio Donnarumma

Il miglior giocatore degli Europei non è sicuro del posto in squadra: cose che capitano quando si sceglie di andare ad arricchire una rosa già stellare. Chi pensava che Gigio Donnarumma sarebbe stato titolare indiscusso al Paris Saint Germain, per il momento ha avuto torto. Sentite l'allenatore, Mauricio Pochettino: «Navas o Donnarumma? Rispondo perché devo farlo, ma solo un portiere può giocare e questa è una delle decisioni che dobbiamo prendere, come tante altre. Andremo avanti di volta in volta facendo le nostre scelte». Così, dopo la vittoria in Ligue 1 sul campo del Brest, Mauricio Pochettino ha risposto in conferenza stampa sul dualismo tra Keylor Navas, preferito dal tecnico in queste prime partite stagionali del Psg, e Gianluigi Donnarumma.

