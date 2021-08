Confederation League, buona la prima della Roma di Mou: Trabzonspor battuto

Buona la prima per la Roma di Mourinho in Confederation League. A Trebisonda escono vittoriosi, con 2 gol a uno, i giallorossi opposti ai turchi del Trabzonspor nell’andata del playoff della nuova competizione europea Conference League. Il tecnico portoghese schiera Pellegrini in trio con Zaniolo e Mkhitaryan alle spalle di Shomurodov.

La squadra turca invece punta tutto su giocatori dal passato glorioso in Italia come Hamsik o addirittura nella Roma come gli ex Gervinho e Bruno Peres.

Dopo i primi 15 minuti in cui i turchi hanno avuto il predominio (sterile) di gioco, la Roma è cresciuta e ha preso in mano il pallino del gioco creando diverse occasioni in cui i giallorossi hanno peccato di precisione.

Nella ripresa la Roma prosegue a guidare il gioco e va in vantaggio con Pellegrini che al 10' segna la prima rete ufficiale dell’era Mourinho. Dopo il vantaggio c'è la reazione del Trabzonspor che al 62' riesce a pareggiare con un perentorio colpo di testa di Cornelius appena entrato al posto di Gervinho. Ma all’81', la Roma torna in gol con Eldor Shomurodov, regalando al nuovo ct Josè Mourinho.

TRABZONSPOR-ROMA 1-2

RETI: 10' st Pellegrini, 19' st Cornelius, 36' st Shomurodov.

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir 6; Bruno Peres 6.5, Edgar Iè 6, Vitor Hugo 6, Koybasi 5.5 (18' st Trondsen 6); Hamsik 6.5, Ozdemir 6 (32' st Omur 6), Bakasetas 6; Gervinho 6 (18' st Cornelius 7), Djaniny 6 (38' st Koita sv), Nwakaeme 6.5. In panchina: Kardesler, Turkmen, Sari, Malli, Akpinar, Parmak, Kaplan, Asan. Allenatore: Avci 6.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 5.5, Ibanez 6.5, Vina 5.5; Cristante 6, Veretout 6 (45' st Kumbulla sv); Zaniolo 7 (48' st Reynolds sv), Pellegrini 6.5 (45' st Diawara sv), Mkhitaryan 5.5 (37' st Carles Perez sv); Shomurodov 7 (37' st Borja Mayoral sv). In panchina: Boer, Fuzato, Calafiori, Bove, Darboe, Zalewski, El Shaarawy. Allenatore: Mourinho 6.

ARBITRO: Jug (SVN) 6.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Bruno Peres, Vina, Edgar Iè. Angoli: 5-4. Recupero: 0' pt, 3' st.

