Milan: stiramento al flessore per Kessie, a rischio la prima di campionato contro la Sampdoria

Stiramento al flessore della coscia sinistra per il centrocampista del Milan Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, fermatosi nel corso dell’allenamento di ieri, verrà rivalutato tra qualche giorno ma potrebbe doversi fermare per circa due settimane, con il rischio quindi di dover saltare l’esordio in campionato contro la Sampdoria lunedì 23 agosto.

Il club rossonero, visto l’infortunio non di grave entità, non avrà comunque bisogno di cercare un sostituto sul mercato. ANSA

© Riproduzione riservata