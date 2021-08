Lukaku torna al Chelsea, cinque anni di contratto

L’attaccante belga Romelu Lukaku ha firmato un contratto quinquennale con il Chelsea, dove aveva già giocato dal 2011 al 2014. Lo annuncia il club inglese.

"È stato un lungo viaggio per me: arrivai qui quando ero un ragazzo e torno con l’esperienza e la maturità", ha dichiarato il giocatore in un comunicato. Secondo la stampa sportiva, il trasferimento dall’Inter è costato 115 milioni di euro, il secondo più costoso della storia della Premier League.

Miglior marcatore di sempre della selezione belga con 64 reti, Lukaku era arrivato all’Inter nel 2019. AGI

