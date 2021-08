L'Australia vuole i Mondiali, pronta la candidatura per il 2030 o 2034

I dirigenti del calcio australiano stanno preparando la candidatura per ospitare la Coppa del mondo di calcio maschile nel 2030 o 2034, sullo slancio dell’organizzazione del torneo femminile del 2023. Lo hanno detto i responsabili del comitato olimpico locale e della federazione.

«Ho iniziato (a lavorare su una possibile candidatura) per il 2030...penso che dobbiamo iniziare», ha spiegato al quotidiano The Australian Rod McGeoch, che ha supervisionato la candidatura per Olimpiadi di Sydney 2020. Ha poi assicurato che sono già state avviate discussioni tra la Federazione australiana e i responsabili delle autorità pubbliche responsabili degli eventi.

Il patron della Federazione, James Johnson, crede di poter competere di nuovo, beneficiando dello slancio creato dall’organizzazione, condivisa con la Nuova Zelanda, della Coppa del Mondo femminile nel 2023 e dei Giochi Olimpici di Brisbane del 2032. «Avremo una grande competizione nel 2023», ha detto all’Australian.

«Dobbiamo sfruttarlo al meglio e potrebbe essere un trampolino di lancio per altre competizioni Fifa». Johnson riconosce però un ostacolo al suo progetto: il torneo del 2030 dovrebbe probabilmente tornare in Europa o in Sudamerica poiché il prossimo si terrà in Qatar, membro come l’Australia dell’Asian Football Confederation. Quello del 2026, invece, si terrà in Nord America. Il 2034 potrebbe essere un’opportunità più concreta per l'Australia, la cui nazionale si è qualificata nelle ultime quattro finali dei Mondiali.

