Serie C, il calendario di Palermo, Acr Messina e Catania: il sorteggio in diretta

La Serie C 2021-22 prende forma. Dopo aver ufficializzato la composizione dei tre gironi e gli accoppiamento per la Coppa Italia, è il momento del sorteggio dei calendari, trasmesso in diretta su Rai Sport. Occhi puntati soprattutto sul girone C, in cui sono state inserite le tre siciliane: Palermo, Acr Messina e Catania.

I rosanero di Filippi, eliminati lo scorso anno ai playoff dall'Avellino, tenteranno nuovamente l'assalto alla B. Per la città di Messina invece si tratta del ritorno tra i professionisti dopo 4 anni di inferno mentre il Catania è alle prese con una delicata situazione societaria.

Le altre formazioni che compongono il raggruppamento sono Avellino, Bari, Campobasso, Catanzaro, Fidelis Andria, Foggia, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Paganese, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Vibonese e Virtus Francavilla. La regular season prenderà il via il 29 agosto e si concluderà il 24 aprile, dopodiché inizieranno i playoff.

"Si riparte. Tante gioie da Euro2020 e dalle Olimpiadi. Il calcio e lo sport veicolo di ripartenza. Si ricomincia anche con il pubblico e questa è una gioia". Così Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, a margine della cerimonia di presentazione dei calendari. "Ricominciamo dai giovani, come ci ha insegnato Mancini, e in Serie C ce ne sono tanti. Poi torniamo alla normalità, in merito al pubblico e ai tifosi, e infine pensiamo ai progetti e alle strutture, sfruttando le occasioni che arrivano col Piano nazionale ripresa resilienza", ha aggiunto Ghirelli.

