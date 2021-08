Serie C 2021-22, ecco i tre gironi: Palermo con Acr Messina e Catania. Alle 19 i calendari

In attesa del sorteggio dei calendari, che avverrà questa sera alle 19 e sarà trasmesso in diretta da Rai Sport, il Consiglio Direttivo di Lega Pro, nella riunione tenutasi oggi, ha deliberato la composizione dei gironi del campionato Serie C per la stagione sportiva 2021/2022. Il Palermo è stato inserito nel girone C, in cui sono presenti tutte le formazioni del Sud, fra le quali le altre due siciliane, il Catania e la neopromossa Acr Messina. Resta ancora da stabilire l’ultima ripescata nel girone B. Questi i tre gironi.

Girone A

Albinoleffe, Feralpisalò, Fiorenzuola, Giana Erminio, Juventus U23, Lecco, Legnago Salus, Mantova, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Seregno, Sudtirol, Trento, Triestina, Virtusvecomp Verona

Girone B

Ancona Matelica, Aquila Montevarchi, Carrarese, Cesena, Fermana, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Modena, Olbia, Pescara, Pontedera, Reggiana, Siena, Teramo, Virtus Entella, Vis Pesaro, Viterbese, X

Girone C

Acr Messina, Avellino, Bari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Fidelis Andria, Foggia, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Paganese, Palermo, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla.

Coppa Italia Serie C

Il Consiglio Direttivo ha deliberato anche la composizione dei raggruppamenti del primo e secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2021-2022. Si parte sabato 21 agosto, per arrivare alla finale che si svolgerà (come le semifinali) in modalità andata (02/03/2022) e ritorno (05/04/2022). Di seguito le gare del primo turno eliminatorio.

GRUPPO 1: Virtusvecomp Verona - Giana Erminio, Feralpisalò - Pro Patria, Renate - Seregno, Triestina - Trento, Pro Vercelli - Pergolettese, Pro Sesto - Juventus U23, Albinoleffe - Lecco

GRUPPO 2: Piacenza - Reggiana, Virtus Entella - Fiorenzuola, Vis Pesaro - Modena, Pontedera - Mantova, Imolese - Carrarese, Legnago Salus - Lucchese, X - Cesena

GRUPPO 3: Teramo - Monteros Tuscia, Viterbese - Gubbio, Pescara - Olbia, Grosseto - Campobasso, Turris - Latina, Ancona Matelica - Aquila Montevarchi, Siena - Fermana

GRUPPO 4: Virtus Francavilla - Taranto, Foggia - Paganese, Vibonese - Catania, Bari - Fidelis Andria, Juve Stabia - Acr Messina, Palermo - Picerno, Monopoli - Potenza

