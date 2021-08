Coppa Italia: ecco il tabellone, possibile Inter-Roma ai quarti

La Lega Serie A ha svelato il tabellone della Coppa Italia 2021-'22, la prima con il nuovo format. Per quanto riguarda le big, da una parte del tabellone degli ottavi di finale (12-19 gennaio 2022) ci saranno Juventus, Sassuolo, Napoli e Atalanta, mentre dall’altra Milan, Lazio, Roma e Inter.

Ai quarti di Coppa Italia (9 febbraio 2022) potrebbe quindi andare in scena la sfida tra i nerazzurri e José Mourinho, oggi tecnico della Roma ma artefice del Triplete sulla panchina interista. Possibile, inoltre, in semifinale (2 marzo l'andata e 20 aprile il ritorno) vada in scena un derby, considerando che, sempre dal lato di tabellone di giallorossi e nerazzurri, ai quarti potrebbe esserci la sfida tra Milan e Lazio. Dall’altro lato, invece, la Juventus ai quarti potrebbe sfidare il Sassuolo, mentre l’altra sfida potrebbe essere Napoli e Atalanta. Finale prevista l’11 maggio prossimo.

Il torneo con il nuovo format (partecipazione 20 squadre di Serie A, 20 di Serie B e 4 di Lega Pro) partirà ufficialmente nel prossimo weekend, con il turno preliminare: i club della massima serie scenderanno in campo già tra il 13 e il 16 agosto, con le sfide dei trentaduesimi. Queste ultime rappresenteranno anche l’esordio di Mediaset, che trasmetterà tutte le gare live su Italia 1 e Canale 20. Sarà Pordenone-Spezia, venerdì 13 agosto alle 17:45, ad aprire il programma dei 32/i, con Thiago Motta nuova guida della formazione ligure.

In campo quel giorno anche altre tre formazioni di serie A, con il Genoa contro la vincente di Perugia-Sudtirol, Udinese-Ascoli e Fiorentina-Cosenza. In Coppa Italia, oltre a Vincenzo Italiano sulla panchina viola, farà il suo esordio Ivan Juric che con il Torino affronterà la Cremonese domenica, alle 21. ANSA

