Juventus: Cristiano Ronaldo a Torino, il portoghese sbarca a Caselle e lunedì si allenerà con la squadra

Cristiano Ronaldo è tornato a Torino: il jet privato su cui volava il portoghese, infatti, è atterrato all’aeroporto Sandro Pertini di Caselle intorno alle 15.10. Nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche di rito, poi riabbraccerà i compagni e il nuovo tecnico Massimiliano Allegri alla Continassa.

"Cristiano Ronaldo torna perchè è stato convocato per lunedì 26. E resterà con noi". A ribadire che il matrimonio tra CR7 e la Juventus è destinato a proseguire è il vice-presidente bianconero, Pavel Nedved.

"Il rinnovo di Dybala? I rapporti non erano freddi, direi che stiamo nei tempi - spiega l'ex centrocampista ceco a Skysport24 - Cherubini (il ds, ndr) nei prossimi giorni sarà a Torino, ci sarà un incontro". Anche un campione d’Europa come Chiellini attende notizie sul rinnovo: "E' in vacanza, ci siamo sentiti, diamogli il tempo di recuperare e poi ne parleremo con calma".

Nedved si dice anche soddisfatto del 3-1 in amichevole con il Cesena che ha 'bagnato' il secondo corso di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera."Come l’ho ritrovato? Molto carico, con tutto il suo staff, con grandissima voglia di far bene e allenare. E’ stato fermo due anno e si vede, aveva voglia di fare l’allenatore e speriamo vinca come in passato. Se sarà messo in difficoltà da CR7 e Dybala? E’ un piacere avere due giocatori così, credo che Max, che ha tantissima esperienza, stia già studiando. Ora però non li ha ancora a disposizione e sta migliorando dei giovani".

