Serie A 2021-22, sorteggiato il calendario: ecco il programma completo

Questo il programma della prima giornata del campionato di serie A 2021/22, al via il 22 agosto prossimo, secondo il sorteggio effettuato oggi.

Bologna Salernitana

Cagliari Spezia

Empoli-Lazio

Inter-Genoa

Napoli-Venezia

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Juventus

Verona-Sassuolo.

Milan-Roma e Juventus-Napoli apriranno il girone di ritorno della Serie A 2021-2022, con l'esordio del calendario sfalsato tra i due gironi. Tra le altre gare della prima giornata di ritorno (in programma il 6 gennaio 2022) spicca inoltre Bologna-Inter.

«Il 22 agosto vogliamo vedere gli stadi pieni col Green Pass, in modo che sia anche incentivo alle vaccinazioni». Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, intervenuto durante il sorteggio del calendario 2021/22. «Il calcio è un volano importante sia da un punto di vista economico che sociale - ha aggiunto -. Abbiamo una responsabilità sportiva e sociale. La richiesta di avere il 100% di tifosi negli stadi è fondamentale sia come sostenibilità economico-finanziario del sistema sia come messa in sicurezza del sistema».

Il calendario completo

Prima giornata, 22 agosto

BOLOGNA - SALERNITANA

CAGLIARI - SPEZIA

EMPOLI - LAZIO

HELLAS VERONA - SASSUOLO

INTER - GENOA

NAPOLI - VENEZIA

ROMA - FIORENTINA

SAMPDORIA - MILAN

TORINO - ATALANTA

UDINESE - JUVENTUS

Seconda giornata, 29 agosto

ATALANTA - BOLOGNA

FIORENTINA - TORINO

GENOA - NAPOLI

HELLAS VERONA - INTER

JUVENTUS - EMPOLI

LAZIO - SPEZIA

MILAN - CAGLIARI

SALERNITANA - ROMA

SASSUOLO - SAMPDORIA

UDINESE - VENEZIA

Terza giornata, 12 settembre

ATALANTA - FIORENTINA

BOLOGNA - HELLAS VERONA

CAGLIARI - GENOA

EMPOLI - VENEZIA

MILAN - LAZIO

NAPOLI - JUVENTUS

ROMA - SASSUOLO

SAMPDORIA - INTER

SPEZIA - UDINESE

TORINO - SALERNITANA

Quarta giornata, 19 settembre

EMPOLI - SAMPDORIA

GENOA - FIORENTINA

HELLAS VERONA - ROMA

INTER - BOLOGNA

JUVENTUS - MILAN

LAZIO - CAGLIARI

SALERNITANA - ATALANTA

SASSUOLO - TORINO

UDINESE - NAPOLI

VENEZIA - SPEZIA

Quinta giornata, 22 settembre

ATALANTA - SASSUOLO

BOLOGNA - GENOA

CAGLIARI - EMPOLI

FIORENTINA - INTER

MILAN - VENEZIA

ROMA - UDINESE

SALERNITANA - HELLAS VERONA

SAMPDORIA - NAPOLI

SPEZIA - JUVENTUS

TORINO - LAZIO

Sesta giornata, 26 settembre

EMPOLI - BOLOGNA

GENOA - HELLAS VERONA

INTER - ATALANTA

JUVENTUS - SAMPDORIA

LAZIO - ROMA

NAPOLI - CAGLIARI

SASSUOLO - SALERNITANA

SPEZIA - MILAN

UDINESE - FIORENTINA

VENEZIA - TORINO

Settima giornata, 3 ottobre

ATALANTA - MILAN

BOLOGNA - LAZIO

CAGLIARI - VENEZIA

FIORENTINA - NAPOLI

HELLAS VERONA - SPEZIA

ROMA - EMPOLI

SALERNITANA - GENOA

SAMPDORIA - UDINESE

SASSUOLO - INTER

TORINO - JUVENTUS

Ottava giornata, 17 ottobre

CAGLIARI - SAMPDORIA

EMPOLI - ATALANTA

GENOA - SASSUOLO

JUVENTUS - ROMA

LAZIO - INTER

MILAN - HELLAS VERONA

NAPOLI - TORINO

SPEZIA - SALERNITANA

UDINESE - BOLOGNA

VENEZIA - FIORENTINA

Nona giornata, 24 ottobre

ATALANTA - UDINESE

BOLOGNA - MILAN

FIORENTINA - CAGLIARI

HELLAS VERONA - LAZIO

INTER - JUVENTUS

ROMA - NAPOLI

SALERNITANA - EMPOLI

SAMPDORIA - SPEZIA

SASSUOLO - VENEZIA

TORINO - GENOA

Decima giornata, 27 ottobre

CAGLIARI - ROMA

EMPOLI - INTER

JUVENTUS - SASSUOLO

LAZIO - FIORENTINA

MILAN - TORINO

NAPOLI - BOLOGNA

SAMPDORIA - ATALANTA

SPEZIA - GENOA

UDINESE - HELLAS VERONA

VENEZIA - SALERNITANA

Undicesima giornata, 31 ottobre

ATALANTA - LAZIO

BOLOGNA - CAGLIARI

FIORENTINA - SPEZIA

GENOA - VENEZIA

HELLAS VERONA - JUVENTUS

INTER - UDINESE

ROMA - MILAN

SALERNITANA - NAPOLI

SASSUOLO - EMPOLI

TORINO - SAMPDORIA

Dodicesima giornata, 7 novembre

CAGLIARI - ATALANTA

EMPOLI - GENOA

JUVENTUS - FIORENTINA

LAZIO - SALERNITANA

MILAN - INTER

NAPOLI - HELLAS VERONA

SAMPDORIA - BOLOGNA

SPEZIA - TORINO

UDINESE - SASSUOLO

VENEZIA - ROMA

Tredicesima giornata, 21 novembre

ATALANTA - SPEZIA

BOLOGNA - VENEZIA

FIORENTINA - MILAN

GENOA - ROMA

HELLAS VERONA - EMPOLI

INTER - NAPOLI

LAZIO - JUVENTUS

SALERNITANA - SAMPDORIA

SASSUOLO - CAGLIARI

TORINO - UDINESE

Quattordicesima giornata, 28 novembre

CAGLIARI - SALERNITANA

EMPOLI - FIORENTINA

JUVENTUS - ATALANTA

MILAN - SASSUOLO

NAPOLI - LAZIO

ROMA - TORINO

SAMPDORIA - HELLAS VERONA

SPEZIA - BOLOGNA

UDINESE - GENOA

VENEZIA - INTER

Quindicesima giornata, 1 dicembre

ATALANTA - VENEZIA

BOLOGNA - ROMA

FIORENTINA - SAMPDORIA

GENOA - MILAN

HELLAS VERONA - CAGLIARI

INTER - SPEZIA

LAZIO - UDINESE

SALERNITANA - JUVENTUS

SASSUOLO - NAPOLI

TORINO - EMPOLI

Sedicesima giornata, 5 dicembre

BOLOGNA - FIORENTINA

CAGLIARI - TORINO

EMPOLI - UDINESE

JUVENTUS - GENOA

MILAN - SALERNITANA

NAPOLI - ATALANTA

ROMA - INTER

SAMPDORIA - LAZIO

SPEZIA - SASSUOLO

VENEZIA - HELLAS VERONA

Diciassettesima giornata, 12 dicembre

FIORENTINA - SALERNITANA

GENOA - SAMPDORIA

HELLAS VERONA - ATALANTA

INTER - CAGLIARI

NAPOLI - EMPOLI

ROMA - SPEZIA

SASSUOLO - LAZIO

TORINO - BOLOGNA

UDINESE - MILAN

VENEZIA - JUVENTUS

Diciottesima giornata, 19 dicembre

ATALANTA - ROMA

BOLOGNA - JUVENTUS

CAGLIARI - UDINESE

FIORENTINA - SASSUOLO

LAZIO - GENOA

MILAN - NAPOLI

SALERNITANA - INTER

SAMPDORIA - VENEZIA

SPEZIA - EMPOLI

TORINO - HELLAS VERONA

Diciannovesima giornata, 22 dicembre

EMPOLI - MILAN

GENOA - ATALANTA

HELLAS VERONA - FIORENTINA

INTER - TORINO

JUVENTUS - CAGLIARI

NAPOLI - SPEZIA

ROMA - SAMPDORIA

SASSUOLO - BOLOGNA

UDINESE - SALERNITANA

Ventesima giornata, 6 gennaio 2022

ATALANTA - TORINO

BOLOGNA - INTER

FIORENTINA - UDINESE

JUVENTUS - NAPOLI

LAZIO - EMPOLI

MILAN - ROMA

SALERNITANA - VENEZIA

SAMPDORIA - CAGLIARI

SASSUOLO - GENOA

SPEZIA - HELLAS VERONA

Ventunesima giornata, 9 gennaio

CAGLIARI - BOLOGNA

EMPOLI - SASSUOLO

GENOA - SPEZIA

HELLAS VERONA - SALERNITANA

INTER - LAZIO

NAPOLI - SAMPDORIA

ROMA - JUVENTUS

TORINO - FIORENTINA

UDINESE - ATALANTA

VENEZIA - MILAN

Ventiduesima giornata, 16 gennaio

ATALANTA - INTER

BOLOGNA - NAPOLI

FIORENTINA - GENOA

JUVENTUS - UDINESE

MILAN - SPEZIA

ROMA - CAGLIARI

SALERNITANA - LAZIO

SAMPDORIA - TORINO

SASSUOLO - HELLAS VERONA

VENEZIA - EMPOLI

Ventitreesima giornata, 23 gennaio

CAGLIARI - FIORENTINA

EMPOLI - ROMA

GENOA - UDINESE

HELLAS VERONA - BOLOGNA

INTER - VENEZIA

LAZIO - ATALANTA

MILAN - JUVENTUS

NAPOLI - SALERNITANA

SPEZIA - SAMPDORIA

TORINO - SASSUOLO

Ventiquattresima giornata, 6 febbraio

ATALANTA - CAGLIARI

BOLOGNA - EMPOLI

FIORENTINA - LAZIO

INTER - MILAN

JUVENTUS - HELLAS VERONA

ROMA - GENOA

SALERNITANA - SPEZIA

SAMPDORIA - SASSUOLO

UDINESE - TORINO

VENEZIA - NAPOLI

Venticinquesima giornata, 13 febbraio

ATALANTA - JUVENTUS

EMPOLI - CAGLIARI

GENOA - SALERNITANA

HELLAS VERONA - UDINESE

LAZIO - BOLOGNA

MILAN - SAMPDORIA

NAPOLI - INTER

SASSUOLO - ROMA

SPEZIA - FIORENTINA

TORINO - VENEZIA

Ventiseiesima giornata, 20 febbraio

BOLOGNA - SPEZIA

CAGLIARI - NAPOLI

FIORENTINA - ATALANTA

INTER - SASSUOLO

JUVENTUS - TORINO

ROMA - HELLAS VERONA

SALERNITANA - MILAN

SAMPDORIA - EMPOLI

UDINESE - LAZIO

VENEZIA - GENOA

Ventisettesima giornata, 27 febbraio

ATALANTA - SAMPDORIA

EMPOLI - JUVENTUS

GENOA - INTER

HELLAS VERONA - VENEZIA

LAZIO - NAPOLI

MILAN - UDINESE

SALERNITANA - BOLOGNA

SASSUOLO - FIORENTINA

SPEZIA - ROMA

TORINO - CAGLIARI

Ventottesima giornata, 6 marzo

BOLOGNA - TORINO

CAGLIARI - LAZIO

FIORENTINA - HELLAS VERONA

GENOA - EMPOLI

INTER - SALERNITANA

JUVENTUS - SPEZIA

NAPOLI - MILAN

ROMA - ATALANTA

UDINESE - SAMPDORIA

VENEZIA - SASSUOLO

Ventinovesima giornata, 13 marzo

ATALANTA - GENOA

FIORENTINA - BOLOGNA

HELLAS VERONA - NAPOLI

LAZIO - VENEZIA

MILAN - EMPOLI

SALERNITANA - SASSUOLO

SAMPDORIA - JUVENTUS

SPEZIA - CAGLIARI

TORINO - INTER

UDINESE - ROMA

Trentesima giornata, 20 marzo

BOLOGNA - ATALANTA

CAGLIARI - MILAN

EMPOLI - HELLAS VERONA

GENOA - TORINO

INTER - FIORENTINA

JUVENTUS - SALERNITANA

NAPOLI - UDINESE

ROMA - LAZIO

SASSUOLO - SPEZIA

VENEZIA - SAMPDORIA

Trentunesima giornata, 3 aprile

ATALANTA - NAPOLI

FIORENTINA - EMPOLI

HELLAS VERONA - GENOA

JUVENTUS - INTER

LAZIO - SASSUOLO

MILAN - BOLOGNA

SALERNITANA - TORINO

SAMPDORIA - ROMA

SPEZIA - VENEZIA

UDINESE - CAGLIARI

Trentaduesima giornata, 10 aprile

BOLOGNA - SAMPDORIA

CAGLIARI - JUVENTUS

EMPOLI - SPEZIA

GENOA - LAZIO

INTER - HELLAS VERONA

NAPOLI - FIORENTINA

ROMA - SALERNITANA

SASSUOLO - ATALANTA

TORINO - MILAN

VENEZIA - UDINESE

Trentatreesima giornata, 16 aprile

ATALANTA - HELLAS VERONA

CAGLIARI - SASSUOLO

FIORENTINA - VENEZIA

JUVENTUS - BOLOGNA

LAZIO - TORINO

MILAN - GENOA

NAPOLI - ROMA

SAMPDORIA - SALERNITANA

SPEZIA - INTER

UDINESE - EMPOLI

Trentaquattresima giornata, 24 aprile

BOLOGNA - UDINESE

EMPOLI - NAPOLI

GENOA - CAGLIARI

HELLAS VERONA - SAMPDORIA

INTER - ROMA

LAZIO - MILAN

SALERNITANA - FIORENTINA

SASSUOLO - JUVENTUS

TORINO - SPEZIA

VENEZIA - ATALANTA

Trentacinquesima giornata, 1 maggio

ATALANTA - SALERNITANA

CAGLIARI - HELLAS VERONA

EMPOLI - TORINO

JUVENTUS - VENEZIA

MILAN - FIORENTINA

NAPOLI - SASSUOLO

ROMA - BOLOGNA

SAMPDORIA - GENOA

SPEZIA - LAZIO

UDINESE - INTER

Trentaseiesima giornata, 8 maggio

FIORENTINA - ROMA

GENOA - JUVENTUS

HELLAS VERONA - MILAN

INTER - EMPOLI

LAZIO - SAMPDORIA

SALERNITANA - CAGLIARI

SASSUOLO - UDINESE

SPEZIA - ATALANTA

TORINO - NAPOLI

VENEZIA - BOLOGNA

Trentasettesima giornata, 15 maggio

BOLOGNA - SASSUOLO

CAGLIARI - INTER

EMPOLI - SALERNITANA

HELLAS VERONA - TORINO

JUVENTUS - LAZIO

MILAN - ATALANTA

NAPOLI - GENOA

ROMA - VENEZIA

SAMPDORIA - FIORENTINA

UDINESE - SPEZIA

Trentottesima giornata, 22 maggio

ATALANTA - EMPOLI

FIORENTINA - JUVENTUS

GENOA - BOLOGNA

INTER - SAMPDORIA

LAZIO - HELLAS VERONA

SALERNITANA - UDINESE

SASSUOLO - MILAN

SPEZIA - NAPOLI

TORINO - ROMA

VENEZIA - CAGLIARI

© Riproduzione riservata