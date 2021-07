Gli Azzurri al Quirinale con la coppa, Mattarella: "Avete reso onore allo sport"

La nazionale di calcio campione d’Europa è giunta al Quirinale, dove è stata ricevuta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’indomani della finale vinta ai rigori contro l’Inghilterra. I primi a scendere dal pullman sono stati il capitano Giorgio Chiellini e il ct Roberto Mancini, tenendo in mano il trofeo.

Il pullman della nazionale ha percorso le vie storiche di Roma, scortato dalla polizia, per giungere al Quirinale dove incontrerà il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il pullman ha sfilato lungo via del Tritone fra gli applausi della gente lungo i marciapiedi. Il presidente della Repubblica era presente ieri allo stadio Wembley per sostenere gli azzurri che poi ha visto trionfare.

Anche Matteo Berrettini, finalista ieri a Wimbledon e il primo italiano nella storia del torneo, è arrivato al Quirinale dove verrà ricevuto assieme agli Azzurri campioni d’Europa. «È stata una bellissima esperienza, una grande partita, peccato per la sconfitta, spero che ce ne sarà un’altra - ha detto l'azzurro -. È stata una prima volta importante, ho portato tutti voi con me, questa partita mi sarà molto utile per le altre a venire nella mia carriera. È stata una grandissima emozione anche la vittoria dell’Italia, peccato ieri è mancata solo la mia vittoria».

«È un onore essere al Quirinale. Siamo felici di aver dato una gioia e una speranza agli italiani dopo un periodo così' difficile», ha detto Roberto Mancini. «La dedichiamo a tutti gli italiani, specialmente a quelli che vivono all’estero». Al Quirinale come sul campo di calcio, gli azzurri campioni d’Europa hanno cantato, senza risparmiare la voce, l’inno nazionale prima dell’incontro con Mattarella. Anche il capo

dello Stato ha scandito le parole dell’inno, suonato da una banda militare.

«Questo non è giorno di discorsi ma di applausi e ringraziamenti. Complimenti! Ieri sera avete meritato di vincere ben al di là dei rigori perché avete avuto due pesanti handicap: giocare in casa degli avversari in uno stadio come Wembley e il gol a freddo che avrebbe messo in ginocchio chiunque. Siete stati accompagnati e circondati dall’affetto degli italiani e li avete ricambiati rendendo onore allo sport. Così come ha fatto Matteo Berrettini. Arrivare alla finale di Wimbledon ma la rimonta del primo set equivale a una vittoria», a detto il presidente Sergio Mattarella nella cerimonia al Quirinale con la squadra azzurra.

Una maglia numero 10 personalizzata, con le firme di tutti gli azzurri campioni d’Europa del calcio: è il dono che la Nazionale e il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, hanno consegnato al capo dello Stato. Matteo Berrettini, a sua volta, assieme al presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, ha regalato a Mattarella una racchetta. Al termine della cerimonia è stata scattata una foto di gruppo, con gli atleti schierati dietro un lungo striscione tricolore, e Mattarella in posa con loro fra il team manager azzurro Gabriele Oriali e Berrettini.

© Riproduzione riservata