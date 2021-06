Serie C, la nuova stagione del Palermo al via il 29 agosto

Decise le date della nuova Serie C 2021/2022. La delibera è arrivata ieri nel corso del Consiglio Direttivo della Lega Pro riunito in videoconferenza. Il via al torneo è fissato per il 29 agosto 2021 e la conclusione sarà il 24 aprile 2022.

Stabilito anche il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C: si disputerà il 13 o 14 agosto. Il secondo turno, invece, il 21 agosto e vi parteciperanno anche le quattro squadre che avranno disputato il turno preliminare di Coppa Italia. Altro punto cardine della riunione è stato quello riguardante le domande di iscrizione in Serie C (termine ultimo mezzanotte del 28 giugno, per le neopromosse fino al 5 luglio). Cinquanta domande sono state presentate, tra queste una è stata depositata priva della necessaria fideiussione.

Così il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: “La prossima stagione sportiva faccia dimenticare la lunga notte della pandemia. Il Sottosegretario Vezzali ha dimostrato massima attenzione al tema. È fondamentale avere un quadro delle riaperture in modo da avviare la campagna abbonamenti, che drena risorse finanziarie indispensabili nei primi mesi del campionato”.

