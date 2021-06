Europei, l'Austria batte l'Ucraina ed è seconda nel gruppo C: sfiderà l'Italia agli ottavi

Sarà l’Austria a sfidare sabato sera, alle 21 allo stadio Wembley di Londra, l’Italia di Roberto Mancini negli ottavi di Euro2020. A Bucarest, nella terza e ultima giornata del girone C, gli uomini guidati da Foda hanno sconfitto 1-0 (gol di Baumgartner al 21') l’Ucraina conquistando il secondo posto che vale il passaggio del turno.

Sono 37 i precedenti fra Italia e Austria: 17 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte il bilancio degli azzurri, con 49 gol fatti e 56 subiti. L’ultima sfida fra le due nazionali risale al 20 agosto 2008, 2-2 in amichevole a Nizza con la rimonta azzurra firmata da Gilardino e un autogol di Oczan. Tre partite, tre vittorie per l'Olanda che nell’ultima gara della fase a gironi di Euro2020 spazza via la Macedonia del Nord per 3-0 con un super Wijnaldum, autore di una doppietta, e uno strepitoso Depay.

