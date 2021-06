Italia-Galles 1-0, la diretta: si riparte, Acerbi prende il posto di Bonucci

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

51': primo giallo del match, ammonito Allen

49': continua la strategia del turn over di Mancini, un po' di riposo per Bonucci in vista dell'ottavo di finale di sabato

46': cambio nell'Italia, fuori Bonucci e dentro Acerbi. Fascia di capitano a Verratti

46': INIZIA LA RIPRESA

45': FINE PRIMO TEMPO

43': in questo momento Italia al comando del girone con 9 punti, Galles e Svizzera 4 e Turchia 0. Gallesi comunque secondi per differenza reti (+1 contro il -1 degli svizzeri)

42': Italia vicina al raddoppio. Verratti mette un pallone interessante in mezzo e Pessina non arriva per questione di centimetri

39': GOL DELL'ITALIA, PESSINA! Calcio di punizione dalla destra per gli azzurri, cross basso di Verratti che trova la deviazione vincente di Pessina. 1-0 Italia!

37': Verratti in verticale per Belotti, pallone lungo che finisce tra le braccia di Ward

29': traversone di Bastoni, la palla scavalca Belotti e arriva sui piedi di Chiesa che ci prova di destro, palla deviata in corner

28': raddoppio della Svizzera sulla Turchia

27': occasione più importante della partita, angolo di Allen e colpo di testa di Gunter alto di pochissimo con Donnarumma immobile

24': grande occasione per l'Italia con Belotti, il diagonale dell'attaccante del Torino però finisce a lato

23': prima sortita offensiva del Galles, imbucata di Bale per Allen che mette in mezzo ma James non arriva sulla palla

20': nell'altra partita del girone vantaggio della Svizzera sulla Turchia con Seferovic. In questo momento Italia prima con 7 punti, poi Galles 5, Svizzera 4 e Turchia 0

17': Toloi prova al volo da fuori area, deviazione involontaria di Pessina e palla che finisce tra le mani del portiere gallese

16': Mancini ha invertito i due esterni d'attacco, ora Bernardeschi agisce a sinistra e Chiesa a destra

15': iniziativa di Emerson che guadagna metri indisturbato e arriva alla conclusione dai 25 metri, tiro centrale facilmente parato da Ward

13': ottimo spunto di Chiesa a destra che salta l'uomo e crossa in mezzo, chiude bene Ampadu

12': bella palla in profondità di Bastoni, Belotti prova ad arrivare in spaccata ma sfiora soltanto il pallone

9': Italia molto più attiva sulla fascia destra con le combinazioni tra Pessina e Bernardeschi

6': primi minuti di studio per le due squadre, tanti contrasti a centrocampo

1': FISCHIO D'INIZIO

Turn over azzurro per l’ultima partita del gruppo A contro il Galles, all’Olimpico. Nella formazione annunciata sono otto i cambi rispetto alle prime partite, con le conferme solo di Donnarumma, Bonucci e Jorginho. In difesa, i terzini sono Toloi a destra ed Emerson a sinistra, al centro Bastoni prende il posto dell’infortunato Chiellini. A centrocampo, dove Jorginho resta in regia, entrano Verratti - al debutto dopo l’infortunio col Psg - e Pessina. Rivoluzionato il trio d’attacco, con Chiesa-Belotti-Bernardeschi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson; Jorginho, Verratti, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Chiesa. Ct: Mancini.

Galles (3-4-3): Ward; Ampadu, Rodon, Gunter; C. Roberts, Allen, Morrell, N. Williams; Bale, Ramsey, James. Ct: Page.

