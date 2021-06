Europei, Italia agli ottavi contro Ucraina o Austria: si gioca sabato 26 giugno a Wembley

Dopo la vittoria di oggi all’Olimpico di Roma nella terza giornata del girone A contro il Galles (1-0, gol di Pessina), la Nazionale di Roberto Mancini tornerà in campo sabato 26 giugno, a Londra, per gli ottavi di finale di Euro 2020: gli azzurri se la vedranno con la seconda del gruppo C (Austria o Ucraina), con calcio d’inizio alle 21.

A decidere l'avversaria dell'Italia sarà proprio lo scontro diretto di domani tra l'Ucraina della "vecchia conoscenza" Andriy Shevchenko e l'Austria. Entrambe le squadre si trovano appaiate a quota 3 punti ma gli ucraini hanno una migliore differenza reti e dunque potrà bastargli anche un pari per accedere agli ottavi da seconda in classifica. Nello stesso girone è presente anche l'Olanda che è già certa di passare il turno da vincente del gruppo.

Nel girone A, lo stesso degli azzurri, si qualifica come seconda classificata il Galles che adesso attende agli ottavi la seconda del gruppo B composto da Belgio, Russia, Finlandia e Danimarca. Da decidere invece il destino della Svizzera, giunta alle spalle dell'Italia e dei gallesi: con 4 punti la nazionale di Petkovic ha buone chance di accedere agli ottavi come una delle migliori terze, ma per scoprirlo dovrà attendere i risultati delle prossime sfide.

